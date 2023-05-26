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Как будет выглядеть парк аттракционов «Тулпар» в Казани — фото

14:45, 26.05.2023
Как будет выглядеть парк аттракционов «Тулпар» в Казани — фото
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с 1 июня должен открыться парк «Тулпар». Он расположился на территории казанского ипподрома. Здесь заработают порядка 25 аттракционов под открытым небом. Вход на них разрешат детям от 3 лет и взрослым.

«Реальное время» публикует фотографии аттракционов.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

«Тулпар» в переводе с татарского на русский язык означает «сказочный крылатый или быстроногий конь».

Отметим, что планы по созданию парка «Кырлай» в Казани рядом с ТЦ «Парк Хаус» остаются прежними. Об этом сообщили в казанской мэрии.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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