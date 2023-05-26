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«Казаньоргсинтез» объявил дивиденды за 2022 год

16:38, 26.05.2023 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
«Казаньоргсинтез» объявил дивиденды за 2022 год
Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» рекомендовал направить 16,2 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам прошлого года. Окончательное решение по выплате будет принято на собрании акционеров, которое состоится в конце июня.

Так, по обычным акциям было рекомендовано выплатить 9,1 руб. за одну ценную бумагу. Дивидендная доходность этого типа акций при текущей цене может составить 8,5%.

По привилегированным акциям предложили выплатить 0,25 руб. за одну ценную бумагу. Дивидендная доходность — 0,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Для их получения необходимо приобрести акции до 7 июля.

За 2021 год компания выплатила дивиденды на 7,1 млрд рублей. Большую часть из выплаченной суммы составляют доходы по обыкновенным акциям. Выплаты по ним составили 7 млрд. Остальная сумма пришлась на привилегированные акции.

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Айрат Назипов
ЭкономикаИнвестицииБизнес Татарстан

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