«Казаньоргсинтез» объявил дивиденды за 2022 год
Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» рекомендовал направить 16,2 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам прошлого года. Окончательное решение по выплате будет принято на собрании акционеров, которое состоится в конце июня.
Так, по обычным акциям было рекомендовано выплатить 9,1 руб. за одну ценную бумагу. Дивидендная доходность этого типа акций при текущей цене может составить 8,5%.
По привилегированным акциям предложили выплатить 0,25 руб. за одну ценную бумагу. Дивидендная доходность — 0,8%.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Для их получения необходимо приобрести акции до 7 июля.
За 2021 год компания выплатила дивиденды на 7,1 млрд рублей. Большую часть из выплаченной суммы составляют доходы по обыкновенным акциям. Выплаты по ним составили 7 млрд. Остальная сумма пришлась на привилегированные акции.
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