Челнинский девелопер оспорил отказ чиновников в согласовании жилкомплекса
Добавить в эскиз праздничную подсветку и площадку для выгула собак
Челнинская жилищно-строительная компания «Комфортное жилье» Михаила Золотухина заявила о незаконном требовании исполкома автограда к застройщику. Девелопер обращался к чиновникам, чтобы согласовать архитектурно-градостроительный облик очередной новостройки, но получил отказ.
Бизнесмену принадлежит 0,5 га земли вдоль проспекта Яшьлек в 66-м микрорайоне, исполком выдал градостроительный план земельного участка. В декабре прошлого года компания Золотухина обратилась к властям автограда за согласованием облика первого дома нового жилого комплекса, но чиновники обязали скорректировать проект планировки территории (ППТ) и доработать эскизный проект, а именно:
- предусмотреть зоны активного и тихого отдыха, места для отдыха взрослого населения и иные планировочные элементы с применением современных материалов;
- пешеходно-велосипедную инфраструктуру выполнить с учетом требований
организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения;
- предусмотреть площадку для выгула собак;
- представить дизайн помещений общего назначения в многоквартирном доме;
- доработать ночную подсветку, разделяющуюся на повседневную и праздничную;
- выполнить схему размещения дополнительного оборудования на фасадах, планах дома (кондиционеров, систем видеонаблюдения и спутниковых антенн).
Суд: в регламенте нет понятия «корректировки ППТ»
Доработав эскизный проект, компания повторно обратилась в исполком. Однако власти заявили, что замечания не устранены. Ссылаясь на незаконность ответов исполкома, компания обратилась в татарстанский арбитраж. Рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, суд согласился с девелопером.
Мотивируя отказ бизнесмену, чиновники ссылались на Проект планировки территории, утвержденный распоряжением исполкома горсовета — «О предварительном согласовании Управлению капитального строительства АО «Камаз» места расположения 66 и 68 микрорайонов под индивидуальную и многоэтажную застройку в Северо-Восточном планировочном районе города за Комсомольским проспектом» от 11.11.1990 №307. И в этом проекте конфигурация объектов застройки отличается от представленной компанией Золотухина.
Однако введенный властями автограда административный регламент для согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства не содержит понятия «выполнение корректировки проекта планировки территории», указал суд. И убедился, что замечания доработать эскизный проект новостройки девелопер выполнил.
На момент формирования участка были соблюдены все необходимые условия: СНиП, красные линии, санитарно-защитные нормы и так далее. Участок под строительство жилого дома №1 жилого комплекса в 66-м микрорайоне был определен в пределах земельного законодательства. Объект будет возведен в территориальной зоне Ж-3 — зоне смешанной застройки индивидуальными, блокированными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.
Таким образом, местные власти уже спланировали территории 66-го, 68-го микрорайонов города под индивидуальную и многоэтажную застройку, включая участок Золотухина, говорится в материалах дела.
— Оспариваемые отказы в выдаче решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, изложенные в письме от 19.12.2022 исх. №02/3890, в части обязания заявителя выполнить корректировку проекта планировки территории жилого комплекса в 66-м микрорайоне и от 18.01.2023 исх. №02/71 являются незаконными и необоснованными и нарушающими права и законные интересы заявителя, — указал суд.
В итоге ответы исполкома автограда были признаны незаконными, и чиновников обязали согласовать облик новостройки в течение 15 рабочих дней с момента вступления в силу решения арбитража.
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