Количество обращений из-за укусов клещей в Татарстане выросло на 14%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по поводу присасывания клещей за медицинской помощью с начала весны обратились 3 889 человек. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— Практически мы сравниваемся с аналогичным периодом прошлого года. Но вместе с тем пока выше на 14%, хотя вы помните, что в начале апреля, когда только что пришло тепло и укусы клещей стали регистрироваться, у нас превышений было гораздо больше — почти в три раза, — сообщила она.

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза. Случаев клещевого энцефалита нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту в Татарстане 30 муниципалитетов, в том числе Казань и Набережные Челны. В списке также Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский и Лаишевский районы.

Клещевой сезон в Татарстане в 2023 году начался 6 апреля. Первый укус зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.



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Татьяна Демина