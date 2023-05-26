На Сабантуе в Набережных Челнах запретили продавать алкоголь и сигареты

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На праздновании Сабантуя в Набережных Челнах запретили продажу алкоголя и сигарет. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Праздник плуга в автограде состоится 17 июня. Торговые ряды будут работать на площадках для праздничных гуляний: на майдане парка Прибрежный с 9 до 22 часов, на ипподроме — с 9 до 16 часов. Места предпринимателям предоставляются бесплатно.

Но у города есть определенные требования к ИП и юрлицам по оформлению места и реализации товаров. Помимо запрета продавать алкоголь и табачные изделия, власти запрещают эксплуатацию аттракционов без регистрации в органе Гостехнадзора. А продавцам продовольственных товаров и оказании услуг общепита необходимо иметь медкнижку с отметкой о прохождении медосмотра и товарно-сопроводительные документы на реализуемый товар.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в столице Татарстана Сабантуй пройдет 24 июня. Как выяснило «Реальное время», его организация в этом году обойдется муниципальному бюджету почти в 30,2 млн рублей. Подробнее о том, на что уйдет эта сумма и что ждет жителей и гостей столицы Татарстана, — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов