На празднование Дня социального работника в Татарстане потратят 1,66 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане на организацию и проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня социального работника, выделят 1,66 млн рублей из регионального бюджета, выяснило «Реальное время». В сумму контракта также входит подведение итогов республиканского этапа конкурса «Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Начальная цена контракта на организацию и проведение Дня социального работника составляла 1,8 млн рублей. Таким образом, мероприятие подешевело на 8%.

Мероприятие пройдет в Казани. Подрядчик должен организовать концертную программу и церемонию награждения, чайный стол и горячее питание, а также поставить дипломы и подарочные карты для призеров республиканского этапа конкурса. В его обязанности входит и организация выставки.

На концерте должны выступить заслуженные артисты, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, исполняющих произведения русских, татарских и зарубежных композиторов, а также вокальные дуэты, трио, камерный оркестр и ансамбль. К его подготовке привлекут сценариста и режиссера.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Работами займется казанское ООО «Агентство концепто». На заключение контракта помимо этой компании заявлялись еще пять претендентов. Они предложили за свои услуги от 1,67 млн до 1,8 млн рублей.

День социального работника в России отмечается ежегодно 8 июня. Он учрежден указом президента страны в 2000 году и приурочен к изданию императором Российской империи указа, положившего начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

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Татьяна Демина