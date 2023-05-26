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Исследование: женатые мужчины реже страдают от профессионального выгорания

04:32, 26.05.2023
Исследование: женатые мужчины реже страдают от профессионального выгорания
Фото: flickr.com

Женатые мужчины реже страдают от выгорания на работе. Об этом рассказали психологи НИУ ВШЭ, которые провели опрос среди 203 сотрудников российских компаний, занимающих разные должности, в возрасте от 20 до 69 лет. Результаты исследования опубликованы 25 мая в журнале «Организационная психология».

Ученые выяснили: чем выше уровень удовлетворенности браком, тем ниже риск возникновения выгорания, причем, чаще всего влияние счастливого супружества на психологическое состояние сказывается на мужчинах.

Психологи объясняют, что это связано с различиями в социальных ролях, стереотипах и в ожиданиях от брака и карьеры. Так, в мужчине коллеги, как правило, стремятся видеть защитника, в то время как от женщины будут ожидать заботу, эмоциональную поддержку коллег и клиентов.

Фото: flickr.com

Интересно, что у женщин влияние на развитие выгорания оказывает деперсонализация: то есть отчуждением от коллег и клиентов и уменьшением сочувствия. А на проявление профессионального выгорания у мужчин влияет эмоциональное истощение от слишком больших нагрузок.

Ученые также не выявили у женщин зависимость профессионального успеха от удовлетворенности личной жизнью. Поэтому, специалисты сделали вывод, что для мужчин поддержка в личной жизни для достижения успеха в работе важнее, чем для женщин.

В последние десятилетия люди стали чаще сталкиваться с профессиональным выгоранием. Это связано с тем, что требования компаний к производительности труда растут — часто «среднему» сотруднику сложно их выполнять, рассказал заведующий лабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский.

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Илина Хакимова
Общество

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