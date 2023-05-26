Исследование: женатые мужчины реже страдают от профессионального выгорания

Женатые мужчины реже страдают от выгорания на работе. Об этом рассказали психологи НИУ ВШЭ, которые провели опрос среди 203 сотрудников российских компаний, занимающих разные должности, в возрасте от 20 до 69 лет. Результаты исследования опубликованы 25 мая в журнале «Организационная психология».

Ученые выяснили: чем выше уровень удовлетворенности браком, тем ниже риск возникновения выгорания, причем, чаще всего влияние счастливого супружества на психологическое состояние сказывается на мужчинах.

Психологи объясняют, что это связано с различиями в социальных ролях, стереотипах и в ожиданиях от брака и карьеры. Так, в мужчине коллеги, как правило, стремятся видеть защитника, в то время как от женщины будут ожидать заботу, эмоциональную поддержку коллег и клиентов.

Фото: flickr.com

Интересно, что у женщин влияние на развитие выгорания оказывает деперсонализация: то есть отчуждением от коллег и клиентов и уменьшением сочувствия. А на проявление профессионального выгорания у мужчин влияет эмоциональное истощение от слишком больших нагрузок.

Ученые также не выявили у женщин зависимость профессионального успеха от удовлетворенности личной жизнью. Поэтому, специалисты сделали вывод, что для мужчин поддержка в личной жизни для достижения успеха в работе важнее, чем для женщин.



В последние десятилетия люди стали чаще сталкиваться с профессиональным выгоранием. Это связано с тем, что требования компаний к производительности труда растут — часто «среднему» сотруднику сложно их выполнять, рассказал заведующий лабораторией психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский.



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Илина Хакимова