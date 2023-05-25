В Альметьевске тлеет полигон ТБО

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Пожарные на протяжении пяти часов тушат тлеющий полигон ТБО в Альметьевске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о тлении на санкционированном полигоне ТБО поступило в 10.22. Спустя два часа было объявлено о локализации тления на площади 600 квадратных метров.

На место выехали экологи. Инспекторы отобрали пробы воздуха. Превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе пока не выявлено.

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Напомним, на прошлой неделе в Татарстане в пятый раз с начала весны 2023 года продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Режим сохранится по 29 мая включительно. В восточных районах республики пожароопасность местами ожидается чрезвычайной (V класс).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов