Казанская теннисистка Вероника Кудерметова победила в номинации ежегодного рейтинга Forbes «30 до 30»

Уроженка Казани Вероника Кудерметова выиграла в номинации ежегодного рейтинга Forbes самых перспективных россиян до 30 лет. 26-летняя теннисистка победила в категории «Спорт и киберспорт».

Также победителями номинации стали создатель любительского ФК «Амкал» Герман Попков и игрок в Dota 2 клуба Gaimin Gladiators. В категорию было номинировано 10 человек.

Выпускник КФУ Дмитрий Данилов тоже признан победителем. Он попал в лонг-лист номинации «Предприниматели» как основатель платформы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Умскул». Вместе с ним выиграли основатели миграционной платформы Immigram Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов, а также сооснователь агрегатора объявлений о продаже автомобилей с пробегом Haraba Андрей Редута.

Фото: 30-under-30.forbes.ru (скриншот)

Как отметили в Forbes, в ежегодный рейтинг попадают те люди, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известными на всероссийском или глобальном уровне.

В прошлом году в рейтинг Forbes попали два уроженца Татарстана. Речь идет о Булате Ханове и Павле Савинкове. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов