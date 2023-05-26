Сегодня в Казани гроза, сильный ветер и до +30 градусов
В пятницу, 26 мая, в Казани ожидается переменная облачность. Утром и днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +28 до +33°С.
Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, южный ветер порывами до 14 м/с. Они могут усиливаться до 15—20 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жара пойдет на спад в начале следующей недели. В понедельник, 29 мая, возможны грозовые дожди.
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