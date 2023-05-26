Новости общества

07:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани гроза, сильный ветер и до +30 градусов

06:30, 26.05.2023
Сегодня в Казани гроза, сильный ветер и до +30 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 26 мая, в Казани ожидается переменная облачность. Утром и днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +28 до +30 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха составят от +28 до +33°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани юго-восточный, южный ветер порывами до 14 м/с. Они могут усиливаться до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жара пойдет на спад в начале следующей недели. В понедельник, 29 мая, возможны грозовые дожди.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также