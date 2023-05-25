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С начала года в Татарстане зарегистрировали свыше 1,1 тысячи обращений о пропаже граждан

16:08, 25.05.2023
С начала года в Татарстане зарегистрировали свыше 1,1 тысячи обращений о пропаже граждан
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали более 1 тысячи обращений по факту пропажи людей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц управления уголовного розыска МВД по республике Альберт Юсупов.

— В течение пяти месяцев этого года было зафиксировано 1 173 подобных обращения. Можно сказать, что в этом году быстрее люди находятся, то есть 95% пропавших людей находятся в течение десяти суток. Если в прошлых годах эта цифра лавировала в пределах 89—92%, то в этом году у нас рекорд — 95%, — рассказал он.

На сегодняшний день в Татарстане в розыске находятся 484 без вести пропавших гражданина. По факту пропажи 193 человек возбудили уголовные дела.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Татарстане зарегистрировали заявления на поиск 224 пропавших несовершеннолетних. Из них 109 — девочки, 115 — мальчики. 146 детей ушли из дома, а остальные из госорганизаций — приютов, больниц и т.д.

В целом в Татарстане ежегодно регистрируют более 4 тысяч обращений о пропаже граждан. Их поиск остается одним из приоритетных направлений для органов внутренних дел.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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