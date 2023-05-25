В Казани впервые проходит евразийский тренинг от всемирной организации ОГМВ

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В казанской ратуше стартовал тренинг «Города Евразии и глобальные тренды», организованный всемирной организацией «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) совместно с мэрией. На трехдневный тренинг в столице республики собрались 60 делегаций из 20 стран, включая Китай, Турцию, Ливан, ЮАР.

Основной евразийский тренинг ежегодно принимает испанская Барселона. В Казани он проходит впервые. В рамках него представители государств обмениваются опытом и лучшими практиками.

В ходе сессии участники озвучили существующие глобальные проблемы, поделились своим опытом управления городами, предложили практики, которые помогут установить связи для решения трудностей.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

— Мир, единство, сотрудничество мотивируют находить решение глобальных вызовов. Мы ценим работу, которую вы проводите. Самое важное, что цели устойчивого развития должны быть достигнуты. С нетерпением ждем возможности работать вместе, — обратилась по видеосвязи к участникам сессии генеральный секретарь ОГМВ Эмилия Сайз.

Во второй половине дня на «полях» тренинга состоится заседание Исполнительного бюро Азиатского форума мэров.

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Айрат Назипов