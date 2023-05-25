Минпромторг заявил о возможности выпускать контактные линзы на российских заводах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России есть мощности, которые позволяют закрыть потребности населения в контактных линзах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.

— На российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, «искусственный хрусталик» — именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что другие страны, помимо США, не планируют прекращать поставки контактных линз в Россию. Однако в случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта, добавили в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отметим, что ранее американская компания Johnson & Johnson предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну.

О плюсах и минусах контактных линз можно прочитать в материале «Реального времени». Интернет-газета собрала десять аргументов.

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Айрат Назипов