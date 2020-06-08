Контактные линзы: плюсы, минусы и неочевидные особенности

Контактные линзы — чуть ли не единственная альтернатива очкам для человека с плохим зрением, если он при этом не хочет делать операцию по коррекции зрения. У ношения линз есть свои плюсы и минусы. Для тех, кто пока не пробовал носить контактные линзы, — факты, которые помогут решить, нужно ли пытаться.

Плюсы контактных линз

1. Удобство

В отличие от очков, в линзах человек чувствует себя так, как будто у него нормальное зрение. Он хорошо видит, лишний предмет не ограничивае тего деятельность: на носу ничего не мешает, поэтому можно бегать, прыгать, наклонять голову — очки не будут «пытаться съехать» с носа. Надев линзы с утра, их не оставишь случайно на столе, не забудешь, куда положил. А еще линзы не запотевают при входе в помещение с холода и на них не задерживаются капли дождя.

2. Качество зрения

Многие люди отмечают, что в линзах видят лучше, чем в очках с такими же диоптриями. Объяснить это довольно сложно, может быть, это — психологический момент. Однако есть два явных фактора, которые действительно делают зрение в линзах лучше. Первый — отсутствие загрязнений на них. В то время как на очках может быть влага, следы от пальцев или другие загрязнения, — линзы этого лишены. Второй фактор — периферическое зрение. В линзах вы будете четко видеть все изображение, в очках же зрение будет ограничено площадью линзы в оправе.

3. Сохранение внешности

Хорошо подобранные очки могут стать красивым и модным аксессуаром, добавлять «изюминку» внешности человека. Тем не менее хочется иметь возможность сохранять и свой облик индивидуальным, без дополнительных аксессуаров. Любые очки этому мешают — оправа становится, можно сказать, частью лица человека, и без очков лицо будет восприниматься совсем другим.

4. Возможность изменить внешность

При этом у ношения линз вместо очков есть и ровно обратный плюс. С их помощью можно изменить внешность. Речь идет, конечно, о цветных линзах. С их помощью человек может выбрать, какого цвета глаза хотел бы иметь в данный момент времени. Выглядят такие «искусственные» глаза, по мнению многих, диковато, но тут уж решать вам — по крайней мере, есть возможность попробовать.

5. Возможность носить темные очки

Еще один из плюсов ношения линз — «поверх них» можно надевать солнцезащитные очки. С обычными очками это становится проблематичным: выходит, что нужно иметь солнцезащитные очки с диоптриями, чтобы видеть изображение затемненным. Есть тут и еще одна сложность — чаще всего солнцезащитные очки носят не весь день, к вечеру становится темно, и их нужно снять. Если человек не в линзах — то вместе с солнцезащитными очками с диоптриями придется носить с собой еще и обычные очки. Кстати, многие производители заявляют, что их линзы защищают от ультрафиолета, так что темные очки при ношении линз нужны не для защиты, а именно для затемнения (ну, и защиты от ультрафиолета кожи вокруг глаз).

Минусы

1. Трудно привыкнуть

Есть, конечно, у контактных линз и очевидные минусы. В первую очередь многим людям очень трудно научиться надевать и снимать линзы. Сначала вообще крайне сложно сконцентрироваться, не моргать, перебороть страх коснуться глаза. Еще сложнее поначалу снять линзу, ведь для этого нужно сделать то, чего наш организм отчаянно не хочет, — ущипнуть зрачок. Впрочем, у большинства людей достаточно быстро получается перебороть страхи, особенно если у них есть большое желание избавиться от очков.

2. Дороговизна

Контактные линзы — удовольствие не из дешевых. По крайней мере, их использование оказывается гораздо дороже, чем использование очков. Стоимость недорогой пары очков сравнима со стоимостью комплекта наиболее бюджетных одноразовых линз примерно на месяц. Много кто экономит, надевая одноразовые линзы по несколько раз, однако делать это строго не рекомендуется: велик риск занести в глаз инфекцию.

3. Больше действий для надевания и снятия

В линзах, во всяком случае одноразовых, нельзя спать. Если забыть про то, что они надеты и все-таки уснуть, то, скорее всего, потом их будет снять гораздо сложнее. Особенно это неприятно для человека, который носит линзы недавно: факт того, что линза как будто «прилипла» к зрачку, может вызвать неслабый приступ паники.

4. Противопоказания

Для ношения линз существует значительный ряд противопоказаний. В частности, контактные линзы не рекомендуют носить при большинстве заболеваний глаз (связанных с воспалением слизистой и сосудистой оболочек, роговицы, склеры, век), при непроходимости слезных путей, при простудных заболеваниях и при хронической аллергии.

5. Влияние на здоровье

Существует мнение, что длительное ношение контактных линз может плохо влиять на здоровье. Обоснованность этого мнения оставим врачам, с которыми обязательно нужно проконсультироваться, если примете решение переходить на линзы. Отметим, тем не менее, что чаще всего к опасностям линз относят нехватку кислорода (чем дольше вы носите линзу — тем меньше она пропускает кислорода, что приводит к росту сосудов) и возможность заноса инфекции. В целом — ношение очков считается более безопасным, чем ношение линз.

Максим Матвеев