Судебные приставы Татарстана взыскали свыше 44 млн рублей по налогам за май

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Судебные приставы Татарстана за май этого года взыскали в бюджет республики почти 44,5 млн рублей по налоговым платежам. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по региону.

За месяц приставы произвели почти 500 арестов имущества по производствам о взыскании налоговых платежей.

Как напомнили в ведомстве, проверить наличие долгов можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств». Система предоставляет информацию по задолженностям: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В марте «Реальное время» писало, что с начала 2023 года у должников по налогам арестовали имущество на 99 млн рублей. Было вынесено 322 постановления об аресте.

В конце того же месяца судебные приставы в Казани взыскали с должника более 32 тысяч рублей. Водитель Volkswagen Polo пошел на такой шаг, чтобы не лишиться машины, набитой клубникой.

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Айрат Назипов