В Татарстане у должников по налогам арестовали имущество на 99 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судебные приставы в Татарстане с начала 2023 года арестовали у должников по налогам имущество на 99 млн рублей — вынесли 322 постановления об аресте имущества должников по налоговым платежам, сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.



С начала года арестовано 80 автомобилей на сумму 38 млн рублей, 37 объектов недвижимости стоимостью 37 млн рублей.

Приставы применяют к должникам меры принудительного взыскания в связи с отказом татарстанцев погашать долги. Практика показывает, что крайняя мера — достаточно эффективный способ взыскания задолженности. Приставы вправе наложить арест при долге уже от 3 тысяч рублей.

Судебные приставы Татарстана за первые два месяца 2023 года взыскали с водителей за нарушение ПДД штрафы на сумму 102 млн рублей. За 2022 год судебные приставы наложили в Татарстане 11 359 арестов. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем в предыдущем году, когда их количество составило 8 878.



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Маргарита Головатенко