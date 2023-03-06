В Казани в 2022 году сократился объем реализации теплоэнергии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2022 году в столице Татарстана сократился объем реализации теплоэнергии. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

— С учетом того, что 2022 год был теплее 2021-го, объем реализации тепловой энергии в 2022 году снизился по отношению к 2021 на 70 тысяч Гкал, — рассказал он.

Рустам Абдулхаков напомнил, что установленные тарифы для «Казэнерго» с 1 декабря прошлого года выросли на 6,5%. Доля покупки энергоресурсов для производства теплоэнергии в утвержденном тарифе составляет 68%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— При этом процент роста тарифов покупных энергоресурсов значительно выше роста самого тарифа на тепловую энергию. Газ вырос на 8%, электроэнергия — на 9%, водоснабжение и водоотведение — на 12,2%, — рассказал он.

В январе этого года раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за состоянием сетей теплоснабжения. Он призвал обеспечить своевременный ремонт и обслуживание таких объектов.



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Татьяна Демина