На обходе Нижнекамска и Челнов завершили устройство опор путепровода возле поселка Комсомолец

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора»

В Татарстане на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство опор путепровода возле поселка Комсомолец. Путепровод возводят над региональной автодорогой Новотроицкое — Комсомолец на третьем этапе обхода, его протяженность — 67 метров, сообщает пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».



К работам приступили в августе 2022 года. За 9 месяцев специалисты возвели пять опор средней высотой 5 метров, на которые устроили монолитные насадки, ригели и подферменники.

К монтажу пролетного строения мостостроители приступят в этом месяце. Затем устроят мостовое полотно: выравнивающий слой из бетона, деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 9 см.

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора»

На третьем этапе обхода построят две транспортных развязки, три путепровода и мост через реку Челна. На искусственных сооружениях устраивают стойки, ригели и насадки. На основном ходу трассы дорожники устраивают земполотно, водопропускные трубы и занимаются переустройством коммуникаций.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырехполосной автодороги IБ категории, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Строительство разделено на три этапа. Общая протяженность обхода — 81 км.

В апреле на шести мостах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершили монтаж балок пролетного строения. Речь идет о мостах через реки Аланку, Аштылгу, Клятлинку, ручей Васильев и на ПК508, ПК511.

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Маргарита Головатенко