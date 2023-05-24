В РПЦ предложили внести в школьную программу церковнославянский язык

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В РПЦ предложили ввести в российских школах преподавание церковнославянского языка как «неотъемлемой части русского языка», заявил ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).



По его словам, инициатива может поспособствовать сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке.

— Было бы очень важно поставить вопрос о преподавании церковнославянского языка в начальной и средней школе. На мой взгляд, такая мера была бы очень своевременна и целесообразна, — сказал епископ Евфимий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко