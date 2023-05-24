Группа ТАИФ поздравляет Минтимера Шаймиева с вручением Ордена Андрея Первозванного

23 мая, в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом России Владимиром Путиным высших государственных наград Российской Федерации. Высшей государственной награды — Ордена Андрея Первозванного удостоен государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Уважаемый Минтимер Шарипович! Примите наши самые теплые и искренние поздравления с вручением Вам высшей государственной награды — Ордена Андрея Первозванного! Эта награда является признанием многонациональным народом России Ваших выдающихся заслуг в укреплении государственности и федерализма нашей страны, межнационального согласия, в социально-экономическом развитии Республики Татарстан и Российской Федерации. Вы являетесь ярким и неординарным политиком, человеком исключительной порядочности и ответственности, который все свои силы вкладывает в процветание нашей Родины», — в поздравлении от имени Группы компаний ТАИФ, подчеркивает генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

В поздравлении также говорится: «В сложный период для нашего Отечества, благодаря Вашим решительным действиям, Россия вновь стала великой сплоченной державой, а Татарстан — динамично развивающейся республикой с сильной экономикой, высоким промышленным потенциалом и достойным уровнем качества жизни. Благодаря мудрости, отзывчивости, высочайшему профессионализму, взвешенности в словах и поступках, умению находить компромисс в любых ситуациях и с пониманием относиться к людям, Вы завоевали безграничное доверие и искреннее уважение не только в России, но и во всех странах мира! Сегодня Ваше имя золотыми буквами вписано в летопись истории нашего государства!»

В заключение поздравления, от имени Группы ТАИФ, Альберт Шигабутдинов особо выделяет: «От чистого сердца желаем Вам, Минтимер Шарипович, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, неиссякаемого источника энергии и сил для новых созидательных успехов! Мира, добра и процветания Вам и Вашим близким!»