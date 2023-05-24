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Владимир Путин наградил сотрудника «Татнефти» почетным званием

15:59, 24.05.2023
Владимир Путин наградил сотрудника «Татнефти» почетным званием
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин удостоил наградой работника «Татнефти». Он получил почетное звание «Заслуженный строитель России».

В указе президента сказано, что такого звания удостоился начальник отдела службы организации строительства и управления по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» Хамит Садиков. Его наградили за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Накануне глава государства Владимир Путин наградил первого президента Татарстана, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Церемония вручения высших государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля. Глава государства назвал Шаймиева «сильным и неординарным политиком».

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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