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На транспортное обеспечение участников Сабантуя в Казани потратят полтора миллиона рублей

07:10, 25.05.2023
На транспортное обеспечение участников Сабантуя в Казани потратят полтора миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на организацию транспортного обеспечения участников татарского народного праздника «Сабантуй» готовы потратить 1,5 млн рублей, выяснило «Реальное время». Профинансируют услуги из городского бюджета.

Автобусы понадобятся в день первой, второй, третьей и генеральной репетиций, а также в день проведения Сабантуя. Перевозить планируется технический персонал, оргкомитет, творческие коллективы, в том числе детские и подростковые, а также волонтеров.

Всего планируется привлечь 20 автобусов, в каждом из которых не менее 45 мест. Они должны быть выпущены не раньше 2012 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, Сабантуй в Казани в этом году пройдет 24 июня в Дербышках, на озере Лебяжье, в Березовой роще поселка Мирный, а также на ипподроме. В общей сложности потратят на организацию праздника почти 70 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоБизнесТранспортУслуги Татарстан

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