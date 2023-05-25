На транспортное обеспечение участников Сабантуя в Казани потратят полтора миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани на организацию транспортного обеспечения участников татарского народного праздника «Сабантуй» готовы потратить 1,5 млн рублей, выяснило «Реальное время». Профинансируют услуги из городского бюджета.

Автобусы понадобятся в день первой, второй, третьей и генеральной репетиций, а также в день проведения Сабантуя. Перевозить планируется технический персонал, оргкомитет, творческие коллективы, в том числе детские и подростковые, а также волонтеров.

Всего планируется привлечь 20 автобусов, в каждом из которых не менее 45 мест. Они должны быть выпущены не раньше 2012 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, Сабантуй в Казани в этом году пройдет 24 июня в Дербышках, на озере Лебяжье, в Березовой роще поселка Мирный, а также на ипподроме. В общей сложности потратят на организацию праздника почти 70 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина