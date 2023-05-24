День Волги вновь прошел в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах и Козьмодемьянске

20 мая отмечается День Волги. Традиционно в этот день Сбер организует серию мероприятий по уборке прибрежных территорий, а также проводит акцию «Дань Волге в День Волги» — исследование, которое дает возможность оценить влияние различных факторов на качество волжской воды, а также понять происхождение потенциальных источников, загрязняющих воду. Благодаря регулярности замеров полученные отчеты позволяют отслеживать динамику состояния экосистемы реки.



На территории Волго-Вятского банка Сбербанка взятие проб прошло в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани и Козьмодемьянске. Также на площадках Зеленого марафона от Сбера, дата которого в этом году совпала с Днем Волги, были организованы тематические активности. В Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах и Набережных Челнах прошли лекции, квесты и детские эковикторины, в которых приняли участие более 600 человек. Участники плоггинг-забега в Нижнем Новгороде собрали около 500 кг мусора во время пробежки вдоль берега Волги. На уборке городского пляжа в Чебоксарах участники «Зеленого марафона» совместно с волонтерами Всероссийской акции «Вода России» на уборке левобережного пляжа собрали 106 мешков мусора — а это почти два КАМАЗа.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сложно переоценить экологическое, культурное, историческое и экономическое значение Волги. Именно поэтому сохранение баланса речной экосистемы является одной из приоритетных задач для нашего поколения. Сбер поддерживает как фундаментальные исследования, позволяющие оценивать состояние волжской воды и выявлять источники загрязнения, так и волонтерские усилия по проведению уборок прибрежных территорий. В этом симбиозе стратегии малых дел и фундаментального подхода, надеюсь, и лежит эффективность в вопросе сохранения великой реки во всем ее природном богатстве для последующих поколений».

