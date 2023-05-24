C экс-руководителей страховой компании «НАСКО» взыщут 1,6 млрд рублей

Фото: АО «НАСКО»

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании убытков в размере 1,6 млрд рублей с лиц, контролировавших АО «Национальная страховая компания Татарстан», сообщила сегодня утром пресс-служба АСВ. Решение об этом было принято 23 мая — спустя год после подачи иска. Среди ответчиков бенефициар Александр Кондратенков, член совета директоров Александр Артамонов, генеральный директор Эдуард Кабаков и директор московского филиала страховой организации Александр Муратов.



Основанием для привлечения их к ответственности послужил незаконный вывод активов из АО «НАСКО» — денежные средства, права требования к рыночным компаниям.



Фото: asv.org.ru

До этого арбитраж привлек Александра Кондратенкова к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК «Вектор». Потенциальный размер ответственности — 228,7 млн рублей. Он являлся бенефициаром шести страховых компаний: ООО «СК «Вектор», АО «СК «Опора», ООО «СК «Ангара», ООО «СК «ТРУДСТРАХ», ООО «СК «РЕСПЕКТ», АО «НАСКО». Лицензии на осуществление страховой деятельности у них были отозваны в период с декабря 2016 года по май 2019 года. Конкурсным управляющим организаций является АСВ. Сумма сделок, причинивших ущерб группе страховых организаций, превышает 7 млрд рублей.

Крупнейшая самостоятельная страховая компания НАСКО, учрежденная в 1996 году, неоднократно меняла состав акционеров. Летом 2017 года она перешла под контроль российского бизнесмена Александра Кондратенкова. А 15 мая 2019 года Центробанк отозвал часть лицензий «за систематическое нарушение прав и законных интересов потребителей страховых услуг» и у НАСКО. В страховщике была введена временная администрация, которая инициировала его банкротство. Руководитель временной администрации Денис Корякин уже тогда заявлял в татарстанском арбитраже, что в НАСКО в преддверии отзыва лицензии выводились активы.

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Луиза Игнатьева