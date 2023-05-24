С 2024 года в России введут цифровой акциз на пиво и табак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Цифровой акциз на алкоголь и табак начнут внедрять в России с I квартала 2024 года. Об этом сообщает «РИА ФАН» со ссылкой на Минфин.

Разработкой электронного формата занимаются «Оператор-ЦРПТ» и Минфин России.

Отмечается, что пилотный проект цифрового акциза запустят с мая 2023 года по июль 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О введении цифрового акциза на пиво и табак «Реальное время» писало в ноябре прошлого года. Как отмечал замминистра финансов Алексей Сазанов, налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива. Это будет способствовать дальнейшему сокращению количества споров между налогоплательщиками и налоговой службой, подчеркивал он.

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Айрат Назипов