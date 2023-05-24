На реконструкцию моста между Башкортостаном и Татарстаном понадобится около миллиарда рублей

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Жители поселка Уруссу Ютазинского района Татарстана жалуются на состояние моста на границе с Башкортостаном. Его обещали реконструировать, однако работы так и не начались, сообщает ГТРК «Татарстан».

В начале года мост признали аварийным — ему более 70 лет. Капитального ремонта здесь ни разу не проводили, при этом пользовались постоянно. На данный момент местным жителям приходится оставлять свои машины и пересаживаться на велосипеды или идти пешком.

— Каждый день доезжаю на такси до этого шлагбаума, перехожу через эту вот кучку и пешком иду в свой сад, который в двух километрах у меня от моста, — сетует жительница Уруссу Вера Янгулова.

Фото: скриншот

Ремонт ситуацию не улучшит — нужна полная реконструкция. Ее может провести только Башкортостан, так как объект находится в ведении республики.

— По нашим данным, сейчас мост находится в казне Республики Башкортостан. Они заказали проектно-сметную документацию, присылали нам проект на согласование. Насколько мне известно, в 27 миллионов обошелся сам проект, то есть согласование со всеми службами, и вот в этом году в апреле было получено заключение государственной экспертизы о его сметной стоимости для проведения его реконструкции, — отметил начальник отдела инфраструктурного развития исполкома Ютазинского района Александр Захаров.

Как изданию рассказали в Миндортрансе Башкортостана, стоимость реконструкции пока для региона неподъемная.

— Объект капиталоемкий, по ценам 2023 года потребуется порядка миллиарда рублей, для проведения реконструкции данного моста подготовлена проектно-сметная документация, получено разрешения Росэкспертизы, в ближайшее время рассмотрят его финансирование, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов.

В октябре прошлого года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о прохождении границы между Татарстаном и Башкирией. Ее общая протяженность составила 498 километров, сообщили в пресс-службе Росреестра по РТ.

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Елизавета Пуншева