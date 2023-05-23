В Казани на улице Профсоюзной обвалилась подпорная стена
В Казани на улице Профсоюзная ближе к территории Иоанно-Предтеченского монастыря обвалилась подпорная стена, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Сейчас на месте обрушения работает техника, территория огорожена.
— Просим быть аккуратными и пока не приближаться к этому участку, — предупредили жителей в администрации.
Обвал стен — одна из стабильных жалоб жителей республики. В апреле жалобы татарстанцев в «Народный контроль» превысили мартовские показатели — более 8 тысяч обращений против 5,7 тысячи. Подробности — в материале «Реального времени».
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