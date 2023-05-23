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В Казани на улице Профсоюзной обвалилась подпорная стена

20:15, 23.05.2023
В Казани на улице Профсоюзной обвалилась подпорная стена
Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани на улице Профсоюзная ближе к территории Иоанно-Предтеченского монастыря обвалилась подпорная стена, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Сейчас на месте обрушения работает техника, территория огорожена.

— Просим быть аккуратными и пока не приближаться к этому участку, — предупредили жителей в администрации.

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

Обвал стен — одна из стабильных жалоб жителей республики. В апреле жалобы татарстанцев в «Народный контроль» превысили мартовские показатели — более 8 тысяч обращений против 5,7 тысячи. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
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