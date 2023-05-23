Дмитрий Медведев поприветствовал использование западного пиратского контента

Фото: кадр видео/RT

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях антироссийских санкций приветствует использование пиратского контента западного производства.



— Я приветствую использование пиратского контента, в условиях, когда нас обложили со всех сторон, абсолютно точно. Чем больше разного контента, тем лучше. И желательно бесплатно, — сказал он в интервью RT.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте Дмитрий Медведев призывал распространять западные фильмы и музыку пиратским способом:

— Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них... Сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили», — заявлял Медведев. Он добавил, что раньше негативно относился к скачиванию пиратских копий зарубежных фильмов и музыки, но сейчас поддерживает такой способ получения контента.

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Маргарита Головатенко