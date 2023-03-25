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Дмитрий Медведев призвал россиян нелегально скачивать и распространять западный контент

12:47, 25.03.2023 7
Дмитрий Медведев призвал россиян нелегально скачивать и распространять западный контент
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал распространять западные фильмы и музыку пиратским способом. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте».

— Знаете что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них... Сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили», — сказал Медведев.

Он добавил, что раньше негативно относился к скачиванию пиратских копий зарубежных фильмов и музыки, но сейчас поддерживает такой способ получения контента.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Вот если они ушли от нас — всякие Netflix и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользовать бесплатно. Я бы еще это все по Сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон, чтоб они обанкротились, — подытожил Медведев.

В октябре прошлого года в Госдуме предложили создать ведомство для продажи пиратских фильмов. По мнению авторов инициативы, пользователи будут платить не правообладателям или пиратам, а государству, а бизнес будет работать «в легальном пространстве».

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Айрат Назипов
Технологии

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    Медведев теряет свое прогрессивное лицо юриста. Воруйте граждане, только не у нас. Может его инопланетяне подменили?
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    Анонимно 25 мар
    трудитца, в поте лица - все ради падения трансграничных аплинков и появления "великого вакуума 2.0"
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  • Анонимно 25 мар
    Да, какая мерзость!
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    Анонимно 25 мар
    а что мерзкого? торренты есть и будут
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    Анонимно 25 мар
    пусть снимут блоокировку с торенттрекеров
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  • Анонимно 25 мар
    К этому надо было призывать сразу, как нам объявили санкции!
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    Анонимно 25 мар
    2030г, еще никогда перед Ванюшей не стояло столь опустошающей и одновременно наполняющей чувством гордости за державу дилемы: купить еды на месяц вперед или оплатить день пиратского хостинга(разработку железа и софта - буржуйского прогресса), чтобы реализовать великие идеи ДАМсяуПуна ХVI.
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