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Прокуратура в Бугульме проводит проверку после падения плиты на ногу подростку

17:14, 23.05.2023
Прокуратура в Бугульме проводит проверку после падения плиты на ногу подростку
Фото: прокуратура Татарстана

Бугульминская городская прокуратура проводит проверку после случая с падением бетонной плиты на ногу подростка 14 лет, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Все случилось 22 мая неподалеку от улицы Маяковской: подросток вместе с 21-летним приятелем собирал металлолом на территории заброшенного сада в поселке Верхний. Когда подросток дернул за торчащую из плиты арматуру, та упала ему на ногу. Его госпитализировали в ДРКБ Казани с различными травмами.

Процессуальная проверка находится на контроле городского прокурора. Ведомство организовало собственную проверку, в ходе которой выяснит причины и обстоятельства произошедшего.

В мае прокуратура Казани начала проверку информации о падении рабочего с вышки в поселке Константиновка. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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