Казанская прокуратура проверяет информацию о падении рабочего с вышки в поселке Константиновка

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани проверяет информацию о падении рабочего с вышки в поселке Константиновка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Пострадавшему 29 лет. Он работает на одном из казанских предприятий. После падения его госпитализировали.

В марте прокуратура Тукаевского района Татарстана организовала проверку по факту несчастного случая с крановщиком. Инцидент произошел на улице Магистральной в поселке Сидоровка: во время снятия автокрана с опор автомобиль покатился и придавил водителя насмерть.

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Айрат Назипов