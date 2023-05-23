Госкомитет Татарстана по биоресурсам предложил включить в список охотничьих ресурсов лося и барсука

Госкомитет Татарстана по биоресурсам подготовил приказ, позволяющий включить в перечень видов охотничьих ресурсов, распределение разрешений на добычу которых осуществляется посредством жеребьевки: лося, косулю сибирскую, кабана, рысь, барсука. Проект ведомственного нормативного правового акта проходит антикоррупционную экспертизу.

Эту же процедуру проходит постановление Кабмина «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан на период по 29 февраля 2024 года».

В документе есть список из 136 татарстанских охотничьих хозяйств.

Фото: pixabay.com

Напомним, с этого года разрешения на охоту в Татарстане будут выдаваться по итогам электронной жеребьевки заявок граждан, а не в ходе ручной обработки «бумажных» заявлений. Соответствующие поправки в Экологический кодекс региона одобрил Госсовет. Изменения внесены в статью 135.5 «Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях».

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Айрат Назипов