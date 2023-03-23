Разрешение на охоту — через электронную жеребьевку

С этого года разрешения на охоту в Татарстане будут выдаваться по итогам электронной жеребьевки заявок граждан, а не в ходе ручной обработки «бумажных» заявлений. Соответствующие поправки в Экологический кодекс РТ сегодня одобрили парламентарии на заседании Государственного совета. Изменения внесены в статью 135.5 «Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях».

«Жеребьевка будет проходить в электронном виде, а обработка заявлений будет осуществляться в автоматическом режиме», — рассказал председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Кроме того, предусматривается расширение перечня видов биоресурсов, распределение которых осуществляется путем жеребьевки. По словам Баткова, предполагается выставлять на розыгрыш квоты на охоту не только на парнокопытных животных, «но и на другие виды, по которым норма добычи очень мала, а желающих получить на них разрешения в десятки раз больше». Сейчас квоты распределяются в порядке очередности заявлений, поданных через службу МФЦ.

Фото: pxhere.com

Изменились и сроки подачи заявлений на охоту, они приведены в соответствие с федеральным законодательством. Согласно поправкам, заявления принимаются за 10 календарных дней до предстоящего сезона охоты, но зато будут действовать несколько лет (сколько именно — не уточнялось).

«Эта норма установлена федеральными актами и позволяет получить разрешение на охоту на несколько лет вперед», — сообщил Федор Батков.

Таким образом, принятие закона позволит оптимизировать процедуру жеребьевки разрешений на охоту путем ее автоматизации и исключить человеческий фактор при ручной обработке заявлений.

В прошлом месяце Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о повышении минимального порога штрафа за нарушение правил охоты. Штраф предложено поднять с 500 рублей до двух тысяч рублей, также предполагается возможность лишения права на охоту сроком от года.

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Луиза Игнатьева