Президент России: «Сейчас особый момент мощной консолидации и обострения национального чувства»

Президент России Владимир Путин заявил, что страна «переживает нелегкие времена». Об этом он заявил в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.

— Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострения нашего национального чувства, желания укрепить основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны, — сказал российский лидер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Владимир Путин наградил первого президента Татарстана и Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Церемония вручения высших государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля.



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Айрат Назипов