Казань заплатила 350 тысяч рублей группе «Свидание» за выступление в Лядском саду

Фото: скриншот видео группы «Свидание»

В Казани в Лядском саду 27 мая пройдет музыкальный вечер «Октава», хедлайнером которого выбрана российская группа «Свидание». Как выяснило «Реальное время», за выступление из городского бюджета ей заплатили 350 тысяч рублей.

Согласно контракту, заключенному Дирекцией парков и скверов Казани и основателем и фронтменом группы «Свидание» Андреем Зеберти, аванс составил 105 тысяч рублей. Остальную сумму выплатят в течение семи рабочих дней с даты подписания акта оказанной услуги при условии, что она выполнена надлежащим образом.

Цена контракта твердая и определена на весь срок исполнения контракта. Она сформирована с учетом расходов группы, в том числе на страхование, причитающегося ей вознаграждения, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Лядской сад)

Помимо «Свидания» на музыкальном вечере 27 мая выступят коллективы «Дышать», ‘OVAK, Fauzia, The Strafe. Во сколько Казани обошлось их выступление — неизвестно.

Группа «Свидание» основана в Москве в 2015 году. Первый полноформатный альбом она выпустила в 2016 году. Известна треками «Случайная любовь», «Я и твой кот», «Музыка глаз» и так далее.

«Реальное время» рассказывало, что из бюджета Казани потратили 330 тысяч рублей на выступление музыкальной группы «Нееет, ты что» на открытии летнего сезона в парках Казани. Мероприятие прошло 19 мая в Горкинско-Ометьевском лесу.



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Татьяна Демина