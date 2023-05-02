В Менделеевске суд взыскал с властей 50 тысяч рублей из-за нападения бродячей собаки на девочку

В Менделеевске суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с муниципалитета компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел еще 3 февраля 2023 года на улице Пушкина. Бездомная собака укусила восьмилетнюю девочку. Она получила рану левой голени.

В итоге суд взыскал с муниципалитета 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Решение суда в законную силу не вступило.

Фото: прокуратура Татарстана

В марте суд в Заинске удовлетворил иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на ребенка. С муниципалитета взыскали 20 тысяч рублей.



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Айрат Назипов