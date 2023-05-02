В Казани на Мамадышском тракте и Залесной увеличат скоростной режим до 80 км/ч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Мамадышском тракте и улице Залесной в Казани увеличат скоростной режим до 80 км/ч, сообщили в Комитете по транспорту города.



Рассчитывается, что мера позволит увеличить пропускную способность магистралей, где отсутствуют пешеходные переходы в одном уровне.

Знаки, ограничивающие скорость движения, установят 3 мая. Новый скоростной режим будет действовать до ухудшения дорожных условий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для Казани в этом году закупят 417 новых дорожных знаков. Выделить на эти цели из городского бюджета готовы более 1,5 млн рублей.



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Маргарита Головатенко