Минобороны России: непрерывная работа по доставке почты участникам СВО продолжается

Фото: скриншот видео/Минобороны России

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ ведут непрерывную работу по доставке почтовых отправлений военнослужащим — участникам СВО, сообщает Минобороны России, публикуя кадры получения писем российскими бойцами.

— Линия коммуникаций работает в оба направления. В зону проведения специальной военной операции идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону — письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи, — отметили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что военные связисты осуществляют сортировку приходящих на узлы связи ФПС писем и посылок для бойцов на различные направления, затем доставляют весточки из дома лично в руки военнослужащим, выполняющим боевые задачи как в тыловой зоне проведения СВО, так и на передовой.

— ФПС ВС РФ является единственным и уникальным видом почтовой связи, позволяющим доставлять все виды почтовых отправлений личному составу, проходящему военную службу в зоне проведения СВО, — отметили в Минобороны России.

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Илина Хакимова