В Госдепе заявили, что диверсия в Белгородской области не повлияет на планы по F-16

Передача Киеву американских истребителей F-16 в приоритете для США, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.



По его словам, поставки боевых самолетов — в приоритете, в предстоящие месяцы должны приступить к имплементации, — приводит его слова «РИА Новости».

Представитель Госдепа не уточнил, когда именно ВСУ получат истребители, а также какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.

На днях президент США Джо Байден сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по территории России.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не возражают против использования украинской армией ударов из американского оружия по Крыму.

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Маргарита Головатенко