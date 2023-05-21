Байден заявил, что Зеленский обещал не использовать F-16 для атак по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по территории России, сообщил президент США Джо Байден.

— Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать их для продолжения и перехода на российскую географическую территорию, но когда российские войска будут в пределах Украины, они смогут их применить, — сказал он по итогам саммита G7 в Хиросиме и своей встречи с Зеленским.

Американский лидер также заверил, что западные самолеты не будут задействованы и в ожидаемом украинском контрнаступлении, но при условии, что, «если предположить, что оно начнется завтра или через неделю, две, пять, семь или десять», но в более долгосрочной перспективе дадут возможность наносить удары по российским штабам, которые пока вне досягаемости.

Обратим внимание, что в начале марта сообщалось, что американские власти не собираются поставлять истребители F-16 Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос, напомнила слова президента США Джо Байдена, который ранее отметил, что вопрос передачи истребителей Киеву пока не обсуждается.

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Илина Хакимова