США не возражают против использования ВСУ ударов из американского оружия по Крыму

США не возражают против использования украинской армией ударов из американского оружия по Крыму, об этом заявил в интервью телеканалу CNN советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно-признанных границ. <…> А Крым, по нашему мнению, — это Украина, — сказал он.

Салливан также заявил, что США не поддерживают атаки Киева по целям на территории, которую они считают российской, при помощи оружия, поставленного странами НАТО, передает его слова «РИА Новости».

Вчера президент США Джо Байден сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ не будут использовать американские истребители F-16 для ударов по территории России.

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Илина Хакимова