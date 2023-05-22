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В Сабинском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 96 «квадратов»

22:22, 22.05.2023
В Сабинском районе Татарстана выявили незаконную свалку площадью 96 «квадратов»
Фото: Минэкологии Татарстана

На территории Староикшурминского сельского поселения в Татарстане обнаружили несанкционированную свалку площадью 96 кв. м, объем свалки — 52 куб. м, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

Неизвестные складировали на площади не только бытовой мусор, но и древесные отходы от сноса и разборки зданий.

Староикшурминскому исполкому выдали предостережение, дав на устранение 60 дней.

В Ютазинском районе Татарстана выявили несанкционированную свалку отходов около села Байларово. Площадь захламленного участка составила 290 кв. метров, а объем — 232 куб. метра.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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