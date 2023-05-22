В Татарстане будут судить главу фермерского хозяйства по обвинению в мошенничестве

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Мамадышского района Татарстана пойдет под суд по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

— По версии следствия, в 2018 году обвиняемому был предоставлен грант по программе поддержки начинающих фермеров на строительство фермы. В июле того же года с целью вывода части средств, по договоренности со знакомой индивидуальной предпринимательницей он изготовил поддельные документы на поставку ею в КФХ товарно-материальных ценностей на сумму 319 тыс. рублей. На основании предоставленных им в отдел казначейства документов на счет предпринимательницы были перечислены денежные средства, которые та обналичила и передала обвиняемому, а он воспользовался ими по своему усмотрению, — рассказал он.

Осенью того же года при аналогичных обстоятельствах мужчина вывел со счета еще 339 тыс. рублей, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце марта в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего главного специалиста по защите информации МАУ «Информационный центр Нижнекамска». Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2014 по 2022 год мужчина похитил более 500 тысяч рублей. Он вводил в заблуждение глав ряда сельских поселений своего района, сообщая, что их компьютерной технике необходима платная техподдержка от его учреждения.

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Айрат Назипов