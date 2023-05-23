Россияне за 3 года стали чаще брать кредиты на автомобили с пробегом

За последние 3 года россияне стали чаще брать кредиты на автомобили с пробегом — в апреле 2023 года их доля от общего числа автозаймов составила 65%. В 2021 году этот показатель составлял 30%, сообщает ВТБ.

Отмечается, что средний возраст автозаемщиков составляет 41 год. Причем он стабилен с 2020 года. Чаще автокредиты берут мужчины — 64% против 36% женщин.

Средний размер кредита на машину по итогам апреля этого года составил около 1,2 миллиона рублей. За год эта сумма увеличилась на 109 тысяч рублей. Отмечается, что при этом сократился уровень первого взноса и увеличился срок кредита. Так, срок кредита с апреля 2020 года увеличился примерно на 1 год — до 5,3 года. Клиенты направляли на покупку в среднем 35% собственных средств, тогда как в предыдущие три года — около 40%.

Фото: realnoevremya.ru

— В текущих условиях автокредиты — один из основных финансовых инструментов, позволяющих клиентам оперативно приобрести транспортное средство. За последние несколько лет этот продукт превратился в простой и удобный способ покупки машины: сегодня от подачи заявки до получения решения банка проходит буквально несколько минут, а получить деньги можно полностью дистанционно, — объяснил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Напомним, в Татарстане за апрель 2023 года выдали 3 523 автокредита. Это на 14,5% больше, чем за предыдущий месяц. По количеству выданных в апреле кредитов на покупку машин Татарстан занял 4-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования.

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Елизавета Пуншева