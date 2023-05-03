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Первый замглавы Минэкономики Татарстана Айрат Шамсиев покинул пост

09:28, 03.05.2023 1
Первый замглавы Минэкономики Татарстана Айрат Шамсиев покинул пост
Фото: mert.tatarstan.ru

Первый заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев уволился по собственному желанию, на сайте министерства в карточке должности сейчас стоит прочерк.

Айрат Шамсиев курировал блок развития и поддержки предпринимательства с августа 2022 года.

Фото: mert.tatarstan.ru

Шамсиев занял должность первого замминистра экономики Татарстана в августе 2022-го. До назначения он с 2010 года работал замглавы ведомства. В ноябре прошлого года был назначен представителем республики в Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития и проектного управления РТ».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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