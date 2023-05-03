Первый замглавы Минэкономики Татарстана Айрат Шамсиев покинул пост
Первый заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев уволился по собственному желанию, на сайте министерства в карточке должности сейчас стоит прочерк.
Айрат Шамсиев курировал блок развития и поддержки предпринимательства с августа 2022 года.
Шамсиев занял должность первого замминистра экономики Татарстана в августе 2022-го. До назначения он с 2010 года работал замглавы ведомства. В ноябре прошлого года был назначен представителем республики в Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития и проектного управления РТ».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии