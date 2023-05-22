Полина Кудерметова проиграла Мирре Андреевой на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла своей соотечественнице Мирре Андреевой в матче первого круга квалификации «Ролан Гаррос». Турнир проходит во Франции.
Матч между соперницами продолжался 1 час 8 минут. Андреева победила Кудерметову в двух сетах — 6:1, 6:4.
В следующем матче Андреева встретится с победительницей пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Химено Сакацумэ (Япония).
Полина Кудерметова родилась в Казани 4 июня 2003 года. Она младшая сестра известной теннисистки Вероники Кудерметовой.
В январе Полина проиграла на старте турнира Australian Open. В матче первого круга спортсменка уступила сопернице из Австралии Оливии Гадеки (5:7, 1:6).
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