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Полина Кудерметова проиграла Мирре Андреевой на старте квалификации «Ролан Гаррос»

13:15, 22.05.2023
Полина Кудерметова проиграла Мирре Андреевой на старте квалификации «Ролан Гаррос»
Фото: wikipedia.org

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла своей соотечественнице Мирре Андреевой в матче первого круга квалификации «Ролан Гаррос». Турнир проходит во Франции.

Матч между соперницами продолжался 1 час 8 минут. Андреева победила Кудерметову в двух сетах — 6:1, 6:4.

В следующем матче Андреева встретится с победительницей пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Химено Сакацумэ (Япония).

Фото: pixabay.com

Полина Кудерметова родилась в Казани 4 июня 2003 года. Она младшая сестра известной теннисистки Вероники Кудерметовой.

В январе Полина проиграла на старте турнира Australian Open. В матче первого круга спортсменка уступила сопернице из Австралии Оливии Гадеки (5:7, 1:6).

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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