В казанской мэрии ответили на вопрос о планах благоустроить береговые зоны озера Кабан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В мэрии Казани ответили на вопрос о планах благоустройства территории вокруг озера Средний и Верхний Кабан по примеру Нижнего Кабана. Соответствующий комментарий сотрудников исполкома появился в соцсетях.

— Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, для перехода дальше необходимо закончить благоустройство набережной озера Нижний Кабан. Со стороны улицы Марджани этих работ пока не было. Сейчас идет голосование за общественные пространства, которые будут сделаны в приоритетном порядке, можно воспользоваться возможностью и проголосовать за тот участок, который вам ближе (или предложить его, если в числе вариантов нет), — говорится в публикации.

Там добавили, что власти будут ориентироваться на результаты голосования, так как есть возможность получить финансирование на эти участки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в Татарстане продлится до 31 мая. Проголосовать можно в приложении «Госуслуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru и на сайте gorodsreda.tatar.ru. Его итоги подведут в июне.



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Айрат Назипов