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Каждый десятый выпускник школ в Казани — медалист

08:33, 22.05.2023
Каждый десятый выпускник школ в Казани — медалист
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани каждый десятый ребенок оканчивает школу с медалью «За особые успехи в учении». Такие данные на «деловом понедельнике» озвучил начальник Управления образования города Ирек Ризванов:

— Статистика показывает: каждый десятый выпускник казанских школ — медалист. Это высокий показатель уровня образования в нашем городе, — сказал он.

В этом году на аттестат с отличием претендуют 777 одиннадцатиклассников и 838 девятиклассников, добавил Ирек Ризванов.

Скриншот трансляции

Напомним, на этой неделе во всех школах Казани прозвенят последние звонки. Школу оканчивают 19 тысяч детей. Это 12 731 одиннадцатиклассник и 6 046 девятиклассников.

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Татьяна Демина
ОбществоОбразование Татарстан Управление образования Исполнительного комитета г.Казани

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