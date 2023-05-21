В Киеве заявили, что Япония выделила Украине помощь на $7,6 млрд

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву составляет $7,6 млрд. Об этом стало известно в ходе переговоров Зеленского с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях саммита G7 в Хиросиме.

— Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности, в рамках председательства Японии в Группе семи, — говорится в распространенном сообщении.

Зеленский также поблагодарил Японию за решение принять на лечение раненых украинских военнослужащих и за дополнительную помощь в виде 100 грузовых автомобилей для нужд ВСУ, передает ТАСС.

— Стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса, — добавили в офисе президента.

Помимо всего прочего собеседники обсудили возможность японских инвестиций в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры, а также поговорили об украинской «формуле мира».

Позже Украины утвердительно ответил на вопрос о желании получить от Японии и Южной Кореи оружие.

Президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн. Уточняется, что данные средства пойдут в том числе и на обучение украинских военных. Также в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.

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Илина Хакимова