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Размер нового пакета военной помощи Украине от США составит $375 млн

10:25, 21.05.2023
Размер нового пакета военной помощи Украине от США составит $375 млн
Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Уточняется, что данные средства пойдут в том числе и на обучение украинских военных. Также в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.

Фото: pxhere.com

Напомним, 9 мая США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.

В пакет были включены «дополнительные системы ПВО и боеприпасы», «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО», «боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам», артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники.

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Максим Кокунин
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