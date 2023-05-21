Размер нового пакета военной помощи Украине от США составит $375 млн

Президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Уточняется, что данные средства пойдут в том числе и на обучение украинских военных. Также в новый пакет войдут боеприпасы для артиллерии и бронетехники.

Фото: pxhere.com

Напомним, 9 мая США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,2 млрд.



В пакет были включены «дополнительные системы ПВО и боеприпасы», «оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО», «боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам», артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин